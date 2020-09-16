شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر، ‏لافتة إلى أن كل مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات.

ووجه متحدث الهيئة باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر، مشددًا على المسافر متابعة الإجراءات الصحية في بلد الوصول؛ مضيفًا: " لن يتم دخول غير السعوديين إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا" .

وفي السياق نفسه، قال متحدث الطيران المدني: " سنحدد موعد رفع الرحلات الدولية بشكل كامل قبل 30 يوما من 1 يناير " .