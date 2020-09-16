شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر، لافتة إلى أن كل مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات.
ووجه متحدث الهيئة باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر، مشددًا على المسافر متابعة الإجراءات الصحية في بلد الوصول؛ مضيفًا: " لن يتم دخول غير السعوديين إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا" .
وفي السياق نفسه، قال متحدث الطيران المدني: " سنحدد موعد رفع الرحلات الدولية بشكل كامل قبل 30 يوما من 1 يناير " .
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