شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود لـ120 ألف سنة في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أعلنت هيئة التراث، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف آثار لأقدام بشرية وحيوانية في منطقة تبوك يعود تاريخها إلى اكثر من 120 ألف سنة؛ حيث يمثل هذا الاكتشاف الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية.

وذكرت الهيئة، اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك أثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الان.

ويعد هذا الاكتشاف الأثري الجديد والهام يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الانسان بهذه البقعة من العالم.