شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاج استمرار فقدان حاسم الشم بعد التعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وضح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، علاج استمرار فقدان حاسة الشم بعد إتمام مدة التعافي.
وأشار متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إلى أن بعض الحالات يمتد لديها فقدان حاسة الشم بعد التعافي لأسابيع، إلا أنها ستعود بعد مرور هذه المدة.
وأضاف: " قد يساعد في سرعة عودة حاسة الشم وتنشيطها، هو تكرار استنشاق روائح متعددة ومختلفة ".
وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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