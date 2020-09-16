شاهد.. ابتسامة مُحب من الملك عبدالعزيز للعاهل الأردني

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة نادرة، اليوم الأربعاء، الملك عبدالعزيز، رحمه الله، متبسمًا، حيث تم التقاطها خلال استقباله لملك الاردن عبدالله بن الحسين في الرياض عام 1367هـ/1948م.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، داعين الله أن يرحم الملك عبدالعزيز ويسكنه فسيح جناته.
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