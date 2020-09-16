شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ابتسامة مُحب من الملك عبدالعزيز للعاهل الأردني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة نادرة، اليوم الأربعاء، الملك عبدالعزيز، رحمه الله، متبسمًا، حيث تم التقاطها خلال استقباله لملك الاردن عبدالله بن الحسين في الرياض عام 1367هـ/1948م.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، داعين الله أن يرحم الملك عبدالعزيز ويسكنه فسيح جناته.