شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم بتبوك يحول حجرة بمنزله لفصل دراسي للشرح للطلاب عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وثق مقطع فيديو تحويل المعلم هايل الرشيدي الذي يعمل بإحدى مدارس منطقة تبوك ، تحويل حجرة منزله لفصل دراسي أثناء شرح دروس مادة الرياضيات عبر منصة "مدرستي".

وقالت إدارة التعليم بمنطقة تبوك بأن المعلم هايل الرشيدي بثانوية عبدالرحمن بن عوف حول إحدى الحجرات بمنزله لفصل دراسي، حيث هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت).

وبينت الوزارة بأنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، بجانب ٥٢٥ ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات والمهام والأدوار.