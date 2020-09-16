بالفيديو.. طريقة الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في أحد دول المجلس غير دُولهم.
وأشارت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق التغطية التأمينية لهم، ويوفر دخلًا مستمرًا بعد التعاقد، ويشجع على الانتقال للعمل في أي دولة من دول المجلس.
وعن طريقة الاستفادة من هذا النظام، أفادت بأنه في حال كنت تعمل عند صاحب عمل يخضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل، وكنت ممن تنطبق عليهم الأحكام والشروط الواردة في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الخاصة بدولتك، فيحق لك الاستفادة من هذا النظام.
وأكدت أنه يتم توزيع حصص الاشتراك الملتزم بها من قبل صاحب العمل والمشترك وفق النسب المعمول بها في نظام التعاقد أو التأمينات في دولتك.
ونبهت على ضرورة التأكد من تسجيلك في نظام مد الحماية التأمينية لدى صاحب العمل، وقيامه بسداد الاشتراكات على أساس أجور حقيقية.
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