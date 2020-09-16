القيادة تهنئ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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