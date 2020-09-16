شكرا لمتابعة خبر عن موعد البدء برصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة بـ 3 مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن البدء برصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 1442/02/06 هـ الموافق 2020/09/23 م في كل من (الدمام - الخبر - الظهران).
يذكر أن أوقات منع دخول الشاحنات هي كالتالي: من 6 صباحًا إلى 8 صباحًا، من 12 ظهرًا إلى 8 مساءًا، يوم الجمعة والسبت تُمنع من الدخول من الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءًا.
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