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المرور يتفاعل مع مواطن اشتكى من تقاطع خطير يسبب حوادث

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع صور تم التقطاها لتقاطع خطير يتسبب في حوادث في منطقة حائل.

وكان المواطن فهد الضبعان قد نشر أول أمس صوراً لتقاطع، مؤكداً أن هذا التقاطع بحاجة ماسة إلى مطبات اصطناعية للقادمين من الشمال والجنوب، أو الاستغناء عنه لوجود فتحتين شماله وجنوبه.

وناشد إدارة المرور بالمنطقة بالتدخل لمنع تكرار الحوادث التى تقع بسبب هذا التقاطع، فيما أكدت إدارة المرور اليوم، الأربعاء، أن منسوبيها اتخذوا الإجراءات اللازمة لمعالجة موقع التقاطع.

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