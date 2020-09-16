شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.."الزعاق" يكشف بدء موسم الصفري ويوجه نصائح هامة لتجنب الأمراض المنتشرة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء موسم الصفري اليوم الأربعاء آخر مواسم فصل الصيف .

وأكد " الزعاق " في فيديو له أن موسم الصفري مدته 26 يوم وهو موسم متقلب الأجواء تكثر فيه أمراض الحساسية لذلك سمي بالصفري.

ونصح " الزعاق " فيه بضبط حرارة التكييف ليلاً وعدم شرب السوائل شديدة البرودة ، أو السباحة بالأماكن المكشوفة ، ويفضل تناول المواد المقوية للمناعة كالليمون والزنجيل ، وبإبنتهائه يبدأ الشتاء .