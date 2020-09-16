«الطيران المدني»: تحديد موعد رفع الرحلات الدولية كليًّا قبل شهر من أول يناير

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إنه سيتم تحديد موعد رفع الرحلات الدولية بشكل كامل قبل ٣٠ يومًا من تاريخ ١ يناير المقبل.

وأضاف «متحدث الطيران المدني»، خلال الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن جميع المسافرين يجب عليهم، التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدول المغادر إليها، والاطلاع على الدليل الإرشادي الذي سيصدر اليوم بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 327551 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 982 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 306004 حالات، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4369 حالة.