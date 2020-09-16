نائب وزير التعليم يشكر القيادة على اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

رفع نائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اعتماد التصنيف الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وصدور تعديل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس واستثناء الحلات، مثمنًا الدعم اللا محدود الذي تحظى به الكوادر البشرية من قبل القيادة.

وكان مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ومن بينها اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، كما وافق على تعديل الفقرة (1) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/9/1429هـ، لتصبح بالنص الآتي :

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تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية :

1 ـ صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى.

2 - إلغاء الوظيفة.

3 - الوفاة.

4 - العجز الصحي.

5 - بلوغ السن النظامية للتقاعد.

ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية.