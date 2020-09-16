هاتفيًّا.. فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتعزيز العلاقات

تطرَّقا إلى جهود مجموعة دول العشرين
تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تُجاهها.
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كانت هذه تفاصيل خبر هاتفيًّا.. فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتعزيز العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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