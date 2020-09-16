بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة «إصابات كورونا» في مدن المملكة

إجمالي الإصابات إلى 327551 حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مدن المملكة؛ حيث تم سجيل 621 إصابة جديدة بالفيروس؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 327551 حالة.
وتوزعت أعداد المصابين بالفيروس في مختلف المدن، فسجلت مكة المكرمة 88 حالة إصابة، وجدة 58، والرياض 41، والهفوف 37، والدمام 36، والمدينة المنورة 34، ينبع 33، المبرز 26، عرعر 13، وسجلت بلجرشي، القطيف، وجازان 12 حالة في كل منها، فيما سجلت خميس مشيط وحائل 11 حالة بكل منهما، وسجلت مهد الذهب 9 حالات، والقريات والنماص 8 حالات بكل منهما، والخفجي والظهران 7 حالات لكل منهما، والطائف ونجران 6 حالات بكل منهما، والنعيرية وتبوك وأبها 5 حالات لكل منها، سجلت العقيق والمخواة ورجال ألمع بيشة والجبيل، وحفر الباطن، رفحاء، أبوعريش والطوال 4 حالات لكل منها.
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