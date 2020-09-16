موافقة جماعية من منظمة السياحة العالمية على افتتاح مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض

أعلن وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، عن موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في الرياض.

وقال الخطيب، في تصريح له: «إن هذا الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي».

وأوضح أن المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول الـ13 التي تنضوي تحت المكتب؛ وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن تقديره جهود منظمة السياحة العالمية وأنشطتها في العالم والمنطقة، مؤكدًا أن المملكة تدعم جهود المنظمة من أجل خدمة المنطقة.

وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته بالإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في القطاع، وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين.

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ولفت الأستاذ أحمد الخطيب النظر إلى أن المملكة –أسوةً بدول العالم– تَعُد السياحة مصدرًا مهمًّا للدخل وتوفير الوظائف، وهو ما أكدته رؤية المملكة 2030، واستشهد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا من خلال إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ومجلس التنمية السياحي.

وكل هذه القرارات تأتي لتأكيد توجه المملكة الجاد للاستثمار في السياحة، وهو ما عملت الاستراتيجية الوطنية للسياحة على ترجمته على أرض الواقع من خلال سلسلة جهودها لتطوير الوجهات السياحية داخل المملكة بهدف تحقيق مستهدفاتها بتوفير مليون وظيفة للفتيات والشباب إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10% وتحقيق 100 مليون زيارة بحلول2030.

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