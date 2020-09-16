«حساب المواطن» يعلن استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 34

أعلن برنامج حساب المواطن، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: اضغط هنا».

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق؛ وذلك في العاشر من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن أنه يمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (من هنا).

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، إلى أنه يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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