«المرور السعودي» يعلن موعد رصد دخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة إلكترونيًّا

في الدمام والخبر والظهران
أعلن المرور السعودي، البدء في رصد دخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة إلكترونيًّا؛ وذلك بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «المرور السعودي سيبدأ برصد دخول الشاحنات إلكترونيًّا في الأوقات الممنوعة؛ وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 1442/02/06هـ الموافق 2020/09/23م في كل من (الدمام - الخبر - الظهران)».
ونشر المرور السعودي صورة توضح الأوقات التي يمنع فيها دخول الشاحنات والتي جاءت كالآتي:
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