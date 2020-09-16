الصحة: تسجيل 621 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 31 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 327551 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 982 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 306004 حالات، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4369 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية، بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة وجَّهت 5 توصيات يجب اتباعها عقب التعافي من فيروس كورونا المستجد، وانتهاء فترة العزل المنزلي، مشيرةً إلى أن إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص.

وبيَّنت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها على تويتر؛ أنه بعد انتهاء فترة العزل يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية مع تطبيق التوصيات التالية:

– الملابس: يجب غسلها بالماء والصابون في درجة حرارة تتراوح بين 60–70 مئوية، مع عدم نسيان تعقيم سلة الغسيل.

– المنزل: لا بد من تعقيم الأسطح المستخدمة مثل مقابض الأبواب، وتهوية المنزل جيدًا.

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– دورة المياه: ضرورة غسلها جيدًا بالصابون والمطهرات المعتادة.

– الأدوات الشخصية: لا ضرورة للتخلص منها، ولا بد من تعقيمها وتجنُّب استخدامها مع الآخرين.

– السيارة: الحرص على التخلص من النفايات الموجودة بها، وتعقيم الأسطح، وتهويتها جيدًا.

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