تبدأ فيه الأمراض الموسمية.. «الزعاق» يوضح خصائص موسم الصفري

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنّ اليوم الأربعاء هو أول أيام «موسم الصفري»، مشيرًا إلى أن مدته 26 يومًا وفيه تتقلب الأجواء استعدادًا لموسم الشتاء.

ونبَّه إلى ضرورة تجنب شرب البارد من السوائل في موسم الصفري، وعدم السباحة في العراء؛ حيث إنه تبدأ فيه الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية.

وقال الزعاق، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم أول موسم الصفري، ومدته 26 يومًا، وهو موسم تتقلب فيه الأجواء استعدادًا لموسم الشتاء القادم ويُنهَى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء، ويستحسن ضبط درجة التكييف، وخاصةً في الليل، وفيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ةتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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اليوم أول موسم الصفري :

ومدته 26 يوماً وهو موسم تتقلب فيه الأجواء استعداداً لموسم الشتاء القادم وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل

وفيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري pic.twitter.com/74MVdZP9V4 — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) September 16, 2020

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