بالأسماء.. صدور قرارات تدوير وتكليف عدد من القيادات بـ«الشؤون الإسلامية»

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها إلى الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن القرارات تضمنت تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلًا للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلًا للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشارًا بمكتب الوزير.

كما شملت القرارات تكليف الأستاذ محمد بن حمدان العتيبي وكيلًا مساعدًا للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية، وتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحمود مستشارًا بوكالة الشؤون الإسلامية.

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