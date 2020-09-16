خلال أسبوع.. مصادرة وإتلاف 3 أطنان أغذية فاسدة بخميس مشيط

أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط خلال أسبوع، نحو 3 أطنان و300 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة؛ وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن صحة البيئة خالفت 73 منشأة تجارية، وأغلقت 11 منشأة أخرى؛ وذلك بعد أكثر من 359 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى سحب وفحص 84 عينة غذائية بمختبر البلدية.

وتنوَّعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

ودعت بلدية خميس مشيط جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

إتلاف 17 ألف كيلو لحوم فاسدة داخل مسلخ مخالف بالقطيف

ضبط 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطريف

«بلدية القطيف» تتلف 640 كجم من المواد الغذائية الفاسدة