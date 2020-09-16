السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات الجامعة مع مكتب ارتباط شركة معادن



عرعر 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

نظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات الجامعة مع مكتب ارتباط شركة معادن ، بمشاركة طلبة المجلس الاستشاري الطلابي .

ويأتي اللقاء تماشياً مع اتفاقية التعاون بين شركة التعدين

وقدم الوفد نبذة عن شركة معادن والمشاريع التي تنفذها في منطقة التنقيب والتعدين بمدينة وعد الشمال، وماهية الأعمال والوظائف التخصصية في مجال التنقيب والهندسة وإدارة المشاريع والدعم اللوجستي والمهمات المصاحبة من النقل والشحن الخاصة بمنتجات الشركة.

وفي نهاية اللقاء أشاد الوفد الضيف بجهود الجامعة وتوجهها نحو تبني مشروعات تطوير أكاديمية هادفة تشمل تطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحديث الخطط الدراسية واستحداث وتطوير برامج التعدين، ومعربين عن شكرهم للجامعة ومنسوبيها على تكاتف جهودهم في دعم مسيرة الجامعة.

// انتهى //

16:47ت م

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عرعر 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات الجامعة مع مكتب ارتباط شركة معادن ، بمشاركة طلبة المجلس الاستشاري الطلابي .ويأتي اللقاء تماشياً مع اتفاقية التعاون بين شركة التعدين السعودية (معادن) في مدينة وعد الشمال، وجامعة الحدود الشمالية، التي انبثق عنها تأسيس مكتب تعاون مشترك لارتباط شركة معادن بالجامعة، وضمن برنامج الزيارات الميدانية المتبادلة.وقدم الوفد نبذة عن شركة معادن والمشاريع التي تنفذها في منطقة التنقيب والتعدين بمدينة وعد الشمال، وماهية الأعمال والوظائف التخصصية في مجال التنقيب والهندسة وإدارة المشاريع والدعم اللوجستي والمهمات المصاحبة من النقل والشحن الخاصة بمنتجات الشركة.وفي نهاية اللقاء أشاد الوفد الضيف بجهود الجامعة وتوجهها نحو تبني مشروعات تطوير أكاديمية هادفة تشمل تطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحديث الخطط الدراسية واستحداث وتطوير برامج التعدين، ومعربين عن شكرهم للجامعة ومنسوبيها على تكاتف جهودهم في دعم مسيرة الجامعة.// انتهى //16:47ت م0168

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