السعودية اليوم / أذربيجان تسجل 3 حالات وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باكو 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.

// انتهى //

15:57ت م

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باكو 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجلت أذربيجان 3 حالات وفاة، و141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 151 حالة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 38 ألفا و658 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفا و149 حالة، ووفاة 569 حالة.// انتهى //15:57ت م0151

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