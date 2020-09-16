السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الثانية للعام المالي 1442/1441هـ



حائل28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة اليوم عن بُعد جلسة المجلس الثانية في دورة الانعقاد الثالثة للعام المالي 1442/1441هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء المجلس من الأهالي ومديري الإدارات الحكومية.

وفي بداية الجلسة نوه سموه باستمرار الدعم الذي وجهت به القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقطاعات التعليمية لبداية العام الدراسي عن بُعد، التي تشير إلى بداية جيدة ستكون نتائجها إيجابية على طلاب التعليم العام والعالي، مشيداً بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة يداً بيد لإنجاح هذه التجربة الرائدة وتفاعل الطلاب وأولياء أمورهم في استيعاب هذا التوجه , مهيباً بأبناء المنطقة الالتزام بالتباعد الاجتماعي , متمنيناً من الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن البلاد والعباد .

كما أطلع سمو أمير منطقة حائل المجلس على نتائج زياراته للوزارات بالرياض ومناقشة أصحاب المعالي الوزراء في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة ووزارة النقل في كل ما يهم المنطقة لتنمية كل قطاع ، شاكراً أصحاب المعالي الوزراء على تفاعلهم ومعالجتهم كل ما يواجه تقدّم المنطقة ويحقق توجهات الدولة لخدمة المواطنين.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم البدران أن المجلس ناقش تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس وأهم الملفات الرئيسية في قطاع الخدمات المساندة لرفع جاذبية المنطقة للاستثمار وتحقيق احتياجات المستثمرين في القطاعات الاقتصادية وأهداف رؤية المملكة 2030 التي تدعم التنمية بالمنطقة.

وفي نهاية الجلسة تم اتخاذ التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:39ت م

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