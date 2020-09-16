شكرا لقرائتكم خبر عن 32 طنًا سلال غذائية للنازحين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم , 32 طنًا و 100كيلو جرام من السلال الغذائية لنازحي محافظتي صعدة والجوف بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,800 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز .