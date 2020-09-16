شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: لن يدخل غير السعوديين دون "شهادة كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

- المطارات الدولية تعمل وسط منظومة متكاملة وتنسيق مستمر مع " الصحة"

- على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر خلال عملية الحجز .

- ندعو المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط

قال متحدث الطيران المدني، أنه تم بدء تشغيل المطارات الدولية وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أنه لن يتم دخول غير السعوديين إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا.

وأضاف : ندعو المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط ، وعلى الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر خلال عملية الحجز .