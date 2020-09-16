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شكرا لقرائتكم الطيران المدني: سنحدد موعد رفع الرحلات الدولية بالكامل قبل 30 يومًا من 1 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطيران المدني: سنحدد موعد رفع الرحلات الدولية بالكامل قبل 30 يومًا من 1 يناير
سيتم عمل حجر منزلي لجميع القادمين إلى السعودية
متابعات الخليج 365 الرياض
أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أنه سيتم تحديد موعد رفع الرحلات الدولية بشكل كامل قبل 30 يومًا من 1 يناير.
كما سلط متحدث الطيران المدني الضوء على ضوابط السفر من الطيران المدني للفئات المستثناة التي سُمح لها بالسفر من وإلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتم عمل حجر منزلي لجميع القادمين إلى السعودية وهو ضمن إجراءات محددة سلفًا ومنها الحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ والإفصاح عن السفر والمحافظة على التباعد الاجتماعي والجسدي في المطارات وغيرها من الضوابط.
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