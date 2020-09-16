- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 8311.21 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 8311.21 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8311.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 593 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 516 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بروج للتأمين, أمانة للتأمين, الكيميائية, أسلاك, والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, الباحة, تهامة, أبو معطي, ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 8.90% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، إعمار, بترو رابغ, والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك, أرامكو السعودية, تبوك الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 409.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12135.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 429 ألف سهم تقاسمتها 873 صفقة.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 8311.21 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.