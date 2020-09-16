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اكتشاف آثار لأقدام بشرية وحيوانية في تبوك تعود لأكثر من 120 ألف سنة
دليل علمي أول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت هيئة التراث اكتشاف آثار لأقدام بشرية وحيوانية في منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة.
ويمثل هذا الاكتشاف الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د.جاسر الحربش خلال مؤتمر الهيئة اليوم، إن هذا الحدث يعتبر انعكاسًا وطنيًا هامًا يرتبط بتاريخ هذه الأرض ومكانتها الأساسية في مسيرة الحياة عبر التاريخ.
وتابع: “مثلما تكشف أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والذهب وكنوز الأرض، فإنها تصلنا بإرث حضارات قديمة سكنت في وطننا وقدمت لنا دليلًا على أن هذه البقعة من العالم كانت وما زالت مصدر إشعاع حضاري لا ينضب”.
وأردف الحربش: “عندما نبحث ونكتشف فإننا في الوقت نفسه نصنع إرث الغد ونقدم رسالتنا للمستقبل”.
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