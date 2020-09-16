بربادوس تزيح الملكة إليزابيث عن العرش  

2020-09-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت رئيس وزراء بربادوس، ميا موتلي، أنها تتحرك لإزالة وتنحية الملكة إليزابيث عن عرش البلاد، قائلة إنه آن الآوان لترك الماضي الاستعماري بالكامل والاتجاه لمستقبل جديد.

ويعني ذلك أن باربادوس ستقيل الملكة إليزابيث من منصب رئيس الدولة؛ حيث تخطط البلد التي تقع في جزر الكاريبي لتصبح جمهورية في نوفمبر المقبل.

تحول دولة بربادوس إلى جمهورية

وقد نالت الدولة استقلالها عن بريطانيا عام 1966، لكنها أبقت على الملكة إليزابيث كرئيسة للبلاد.

وقالت الحاكمة العامة السيدة ساندرا ماسون: لقد حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل، الآن يريد سكان الدولة رئيسًا لـ بربادوس، وهذا البيان هو دلالة على ثقتنا بما نحن قادرين على تحقيقه.

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وتابعت: ومن ثم، فإن بربادوس سوف تتخذ الخطوة المنطقية التالية نحو السيادة الكاملة وتصبح جمهورية بحلول الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لاستقلالنا.

وتحافظ معظم دول الكاريبي على روابط رسمية مع النظام الملكي بعد تحقيق الاستقلال، وقد حذت باربادوس في قرارها هذا حذو ترينيداد وتوباجو ودومينيكا وغويانا، لتصبح جمهورية.

وتعتزم جامايكا أيضًا المضي قدمًا في مثل هذا الانتقال بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أندرو هولنس.

وكانت اتخذت بربادوس خطوة سابقة نحو الاستقلال عن المملكة المتحدة في عام 2003 عندما استبدلت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، ومقرها لندن، بمحكمة العدل الكاريبية، الواقعة في بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباغو، كمحكمة استئناف نهائية لها.



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