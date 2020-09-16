- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 4.369 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 621 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 327.551 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 982 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في السعودية 306.004 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.