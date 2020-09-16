السعودية تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 4.369 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 621 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية 327.551 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 982 حالة شفاء جديدة، وبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في السعودية 306.004 حالة.