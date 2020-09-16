السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية روسيا لبحث العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 16 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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