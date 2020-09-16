شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أقدام بشرية عمرها 120 ألف سنة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة التراث في مؤتمر صحفي عقدته قبل قليل ، عن اكتشاف آثار لأقدام بشرية وحيوانية في منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة ، ويمثل هذا الاكتشاف الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية.

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