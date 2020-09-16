شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسيّر طائرة إغاثية ثانية لمتضرري الفيضانات بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الطائرة الإغاثية الثانية لمساعدة متضرري كارثة السيول والفيضانات في السودان، تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.

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