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تكليفات جديدة في الشؤون الإسلامية
بهدف الرقي بمستوى خدمات الوزراء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ اليوم الأربعاء قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة ومكتبه، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.
وتضمنت القرارات تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلًا للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلًا للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشارًا بمكتب الوزير.
كما شملت قرارات وزير الشؤون الإسلامية تكليف محمد بن حمدان العتيبي وكيلًا مساعدًا للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية وتكليف محمد بن عبدالله الحمود مستشارًا بوكالة الشؤون الإسلامية.
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