2020-09-16

إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء في الطائف بمساحة 800 ألف متر

متابعات الخليج 365 - الطائف

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن أمانة الطائف أزالت تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمساحة 800 ألف م2.

وأوضحت إمارة مكة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التعديات تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية وأعمدة وغرف من الصفيح وحظائر للماشية.

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ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية إزالة التعديات من الأراضي الحكومية البيضاء في الطائف.

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