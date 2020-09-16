السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف الأوضاع في المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف الأوضاع في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها السعودية، إضافةً لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.