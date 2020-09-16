محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون. وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة. يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم. مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيروس كورونا الجديد مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي فيروس كورونا الجديد "الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16 وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون. Advertisements وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة. يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم. 16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 02:55 PM ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً ضمن مبادراتها الانسانية والمستفيدون عبروا عن شكرهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً وزّعت الندوة العالمية سلالاً غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة من متضررين جائحة كورونا في منطقتي أوداما وانغاوندي بالكاميرون. وعبر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لعطاء المملكة حكومة وشعباً، مشيدين بجهود الندوة في إيصال المساعدات لهم في ظل هذه الظروف الصعبة. يُذكر أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الندوة العالمية الإنسانية للتخفيف عن المتضررين من جائحة كورونا بتوزيع آلاف السلال الغذائية والحقائب الصحية في العديد من دول العالم. ، "الندوة العالمية" توزع سلالاً غذائية على متضرري كورونا في الكاميرون ،

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