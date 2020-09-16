اخبار السعوديه

التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.أوبك+ النفط

التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

Advertisements

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442

02:31 PM

نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم

نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.

من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.

وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

، التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا