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نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.
من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.
وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.أوبك+ النفط
التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.
من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.
وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:31 PM
نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية اليوم
نقلت "رويترز" عن مصدرين في مجموعة "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يبلغ التزام أعضاء المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس (آب)، نحو 101 بالمائة.
من ناحيته، ذكر أحد المصدرين، أن نسبة الامتثال قد تُعدل خلال اجتماع اللجنة الفنية للمجموعة.
وتعتزم لجنة فنية للمجموعة التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.
، التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج بلغ 101% في أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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