، "دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن" ،

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أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.
في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.
كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".
بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.
وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".
بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.
استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.
وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.
يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً. دهانات الجزيرة
"دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.
في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.
كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".
بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.
وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".
بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.
استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.
وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.
يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:25 PM
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
03:01 PM
بثتها مباشرة على "يوتيوب" وشهدت تفاعلاً في "تويتر"
أقامت دهانات الجزيرة ورشة تدريبية عن فن الريزن وأساسيات عمله وطرق تطبيقه، ولزيادة قاعدة المستفيدين ونشر الورشة لأكبر عدد من المهتمين فقد تمّ بثها مباشرة على "اليوتيوب"، حيث تجاوز عدد المشاهدات 14000 مشاهدة، كما شهدت الورشة تفاعلاً في منصة "تويتر" على هاشتاق #ورشة_كريستال_ريزن.
في بداية الورشة تم تقديم تعريف مبسط بالريزن وميزاته، إضافة إلى استخداماته وأساسيات العمل به، تبع ذلك فقرة تعريفية عن المشاريع التي يمكن تنفيذها به وكيفية العمل على القطع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والطريقة الآمنة لاستخدامه.
كانت أول النصائح في تطبيق الريزن هو استخدام المنتج المناسب عالي الجودة لتسهيل العمل والمساعدة في الخروج بأفضل النتائج، وكان التطبيق العملي على منتج كريستال ريزن وهو من أحدث المنتجات التي أطلقتها "دهانات الجزيرة".
بعدها تمّ شرح طريقة تجهيز الريزن من خلال خلط المكونات بالطريقة الصحيحة، تجنباً للتأثير على الشكل النهائي في حال الخلط بطريقة خاطئة، علاوة على التأكيد على الجفاف البطيء للخليط لمنح وقت أطول لتغيير الشكل، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.
وفي الجزء الثاني من الورشة وهو الجزء العملي، تم تطبيق عدد من الأشكال التي يستطيع الشخص تنفيذها بنفسه دون امتلاكه خلفية أو خبرة في تطبيق الريزن، وكان العمل على ثلاثة أشكال رئيسية هي "صينية تقديم، وكوستر، وإكسسوارات".
بعد ذلك جرى استخدام الملونات، وهي العنصر الأساسي لجمالية المخرج النهائي، حيث يمكن تشكيل المنتج بعدة ألوان وبالطريقة المفضلة، واستخدم الورد المجفف للوصول إلى نتيجة ملفتة للغاية، بالإضافة إلى ورق الذهب، وهو ما جعل الشكل بلمعة براقة وأكثر فخامة.
استخدام الملونات يأتي بعد خلط العناصر، ثم تضاف على قوالب السليكون لتتشكل بصورة منتظمة جمالية، وفي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصنفرة يتمّ إخراج الشكل النهائي.
وقد أجريت في نهاية الورشة مسابقة فاز فيها 10 من المشاركين والمشاركات بمنتج كريستال ريزن وملونات مجانية، ونشرت أسماؤهم على الهواء مباشرة، كما تم تقديم خصم خاص على المنتج لحاضري الورشة، فيما خصصت الدقائق الأخيرة للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.
يمكن الاطلاع على الورشة في "اليوتيوب" من خلال الرابط كما يمكن الاطلاع على نظام تطبيق كريستال ريزن والعديد من الفيديوهات التعليمية المتوفرة عنه في موقع الشركة على الإنترنت http://ajp.sa/cr-sbq وفي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المنتج متوفر في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبه أونلاين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مع خدمة التوصيل أيضاً.
، "دهانات الجزيرة" تقيم ورشة تدريبية عن فن "الريزن" وتطبيقه عملياً على منتجها الجديد "كريستال ريزن" ،
المصدر : الخليج 365
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