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وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).
وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.
وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.
وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا تبيع للهند مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).
وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.
وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.
وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:35 PM
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:59 PM
يبدأ التوريد في أواخر 2020
وافق صندوق الثروة السيادية الروسي اليوم الأربعاء على توريد مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" لمواجهة فيروس كورونا المستجد لشركة الدواء الهندية (مختبرات دكتور ريدي).
وبين الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر شركات الأدوية في الهند، ستتولى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح في الهند انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية عليه.
وأضاف أن التوريد للهند قد يبدأ في أواخر 2020.
وتأتي الصفقة بعد أن توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاتفاقات مع شركات هندية على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وهي مستهلك رئيسي للنفط والسلاح الروسيين.
، روسيا تبيع للهند مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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