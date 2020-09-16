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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.196 إصابة، والوفيات 805 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84363 لتصل نسبة الشفاء إلى 92.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 65؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 179.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 968 إصابة من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87.187.
وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-16
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.196 إصابة، والوفيات 805 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84363 لتصل نسبة الشفاء إلى 92.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 65؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 179.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 968 إصابة من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87.187.
وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
01:41 PM
شفاء 968 في الكويت يرفع الحصيلة إلى 87.187
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.196 إصابة، والوفيات 805 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84363 لتصل نسبة الشفاء إلى 92.5%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 65؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 179.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 968 إصابة من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 87.187.
وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، سلطنة عمان: 91.196 إجمالي إصابات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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