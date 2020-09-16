شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هدايا تذكارية وقسمية شراء ضمن مبادرة فحص إطارات المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يواصل المركز الوطني لسلامة الطرق تنفيذ المبادرة التى أطلقها لفحص الإطارات المركبات ضمن جهودها للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.

وأكد أحد منسوبي المركز، سلطان الجحدلي، أن سلامة الإطارات تعتبر من سلامة المركبة، مضيفا أن أى خطأ أو عدم فحص الإطارات أو صيانتها قد يسبب في انفجار الإطارات ووقوع حوادث.

وأضاف أن الفحص الذي يقومون به يقدمون فيه تقرير يبين فياس ضغط الهواء، كما يتم رصد سلامة جوانب الإطار من التشققات

وأكد أن المباردة تشتمل على تقديم هدية تذكارية وقسيمة شراء، لمن يثبت من الفحص أن إطارات سيارته سليمة.