«الشورى» يطالب وزارة الحج والعمرة بربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية.

‏وأوضح مجلس الشورى - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440- 1441 هـ، أنه على وزارة الحج والعمرة تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء ومن أهمها مبادرة (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة) ومدى إمكانية التوسع فيها.

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وأكد على الوزارة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة وتطبيق لإرشاد التائهين، فضلًا عن بيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب والذي يسهم في تطوير أعمال الوزارة.

وقال المجلس، أنه على وزارة الحج والعمرة التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط تراخيصها.

وفي السياق نفسه، ناشد المجلس، الوزارة بدراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030 واقتراح الحلول المناسبة.