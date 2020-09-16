شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 7 صالونات حلاقة وتغريم 32 آخرين في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، من إغلاق 7 صالونات حلاقة، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، واستخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

وأشار "الحربي" إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.