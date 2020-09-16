شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: لا يتطلب تحليل «PCR» للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الخطوط السعودية، بأن إجراء فحص تحليل " PCR للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات أوضحت الخطوط السعودية، بأن إجراء فحص تحليل " PCR للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات وقالت الخطوط السعودية، بأنه وبحسب إفادة القسم المختص بأنه لا يتطلب إجراء فحص " PCR" للأطفال أقل من 6 سنوات وتابعت بأنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري، موضحة بأنه وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا."

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