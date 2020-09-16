شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى اليوم، على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435هـ، والمقدم من عضو المجلس أ. عبدالعزيز العيسى استناداً على المادة " 23 " من نظام المجلس.

من جهة أخرى، ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، والمقدم من أعضاء المجلس أ. عبدالله الخالدي و د. غازي بن زقر و د. فيصل آل فاضل د. محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440- 1441 هـ، والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440- 1441 هـ.