شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى اليوم، على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435هـ، والمقدم من عضو المجلس أ. عبدالعزيز العيسى استناداً على المادة " 23 " من نظام المجلس.
من جهة أخرى، ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، والمقدم من أعضاء المجلس أ. عبدالله الخالدي و د. غازي بن زقر و د. فيصل آل فاضل د. محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440- 1441 هـ، والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440- 1441 هـ.
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