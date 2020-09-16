شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق دعم حساب مواطن لدفعة سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الأربعاء) عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34 لشهر سبتمبر . أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الأربعاء) عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 34 لشهر سبتمبر . وأكد البرنامج أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : هنا يذكر أن البرنامج أعلن مؤخراً إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

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