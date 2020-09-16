شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بوضع أنظمة الفحص بالأشعة في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أنه على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة.

وقال المجلس - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1440- 1441 هـ، أنه على هيئة الجمارك تطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي لتطوير وتدريب الكوادر البشرية.

‏وفي السياق نفسه، أوضح مجلس الشورى، أنه على الهيئة العامة للجمارك سرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل.