شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بوضع أنظمة الفحص بالأشعة في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أنه على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة.
وقال المجلس - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1440- 1441 هـ، أنه على هيئة الجمارك تطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي لتطوير وتدريب الكوادر البشرية.
وفي السياق نفسه، أوضح مجلس الشورى، أنه على الهيئة العامة للجمارك سرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل.
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