شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..انطلاق "التاكسي البحري" للسفر بين مدن المملكة الساحلية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت هيئة النقل العام اليوم الثلاثاء السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق " التاكسي البحري" قريباً .

ومن المقرر أن يربط" التاكسي البحري " بين جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى فرسان جنوباً ، ومن جدة إلى إلى نيوم شاملاً مروراً بعدة محطات ،وفقاً لقناة السعودية .

جاء ذلك بعد عامين من دراسة مشروع التاكسي البحري الذي تمت ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة ، وكانت مدة المشروع 24 شهر ، وذلك لتسهيل النقل بين مدن المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 لزيادة حركة التنمية وتطوير الخدمات .